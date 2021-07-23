ЦСКА обыграл «Динамо» в матче молодежных команд
В матче первого тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Динамо» (4:1).
В составе победителей отличились Алексей Сухарев, Тигран Аванесян (с пенальти), Алексей Сливин и Никита Ермаков.
Молодежные команды
1-й тур
«Динамо — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:4 (1:3)
Голы: Сухарев, 8 (0:1). Аванесян, 11 — с пенальти (0:2). Кожин, 32 (1:2). Сливин, 42 (1:3). Ермаков, 70 (1:4).
Нереализованный пенальти: Дауров (ЦСКА — мол.), 70
Судья: Матвеев (Москва).
23 июля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 3:1 (3:1)
Голы: Иконников, 10 — с пенальти (0:1). Молчанов, 15 (1:1). Макаров, 37 — с пенальти (2:1). Тоцкий, 45+2 (3:1).
Удаление: Салмин (Крылья Советов — мол.), 60.
Судья: Цурков (Москва).
23 июля. Самара. Стадион «Металлург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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