Сергей Первушин: «С удовольствием съездили на Северный Кавказ, там прекрасные болельщики»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин перед матчем 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» поделился впечатлениями от предыдущего матча команды против «Машук-КМВ» в Бетсити-Кубке России (1:2).

— С удовольствием съездили на Северный Кавказ, окунулись в атмосферу, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Там прекрасные болельщики, очень тепло нас встречали. Поэтому спасибо за это, эта игра для нас тоже информативной вышла, мы получили ответы на некоторые вопросы, поэтому всё нормально.