Сергей Первушин: «С удовольствием съездили на Северный Кавказ, там прекрасные болельщики»
19:00
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин перед матчем 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» поделился впечатлениями от предыдущего матча команды против «Машук-КМВ» в Бетсити-Кубке России (1:2).
— С удовольствием съездили на Северный Кавказ, окунулись в атмосферу, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Там прекрасные болельщики, очень тепло нас встречали. Поэтому спасибо за это, эта игра для нас тоже информативной вышла, мы получили ответы на некоторые вопросы, поэтому всё нормально.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи