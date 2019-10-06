Сергей Кузнецов: «С Кононовым взгляды на тренировки похожи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Для него эта игра станет первой в новой должности после отставки предыдущего главного тренера Олега Кононова.

— Старались работать в нормальном режиме. Доставляли сложности травмы игроков в последнем матче, — сказал Кузнецов в эфире «Матч премьер». — Но я не привык жаловаться. Ребята, которые выходят в основном составе, наиболее готовы к сегодняшней игре. Это отличный шанс проявить себя.

С Кононовым у нас взгляды похожи. По микроциклу изменений не было, только сделал акценты на подготовке конкретно к «Краснодару».

Трансляция матча «Краснодар» — «Спартак»