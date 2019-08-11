Сергей Хусаинов: "Мешков пропустил грубейший фол на Чалове. Там все лицо в крови..."

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: судья матча 5-го тура РПЛ ЦСКА – "Сочи" (0:0) Виталий Мешков должен был назначить пенальти в ворота гостей. В концовке встречи защитник сочинцев Иван Миладинович ударом локтем разбил в кровь лицо форварда армейцев Федора Чалова. Эпизод произошел в штрафной площади гостей. Судья в это время смотрел в другую точку – перед подачей с фланга.

В первой половине после фола защитника южан Никиты Калугина был заменен форвард армейцев Арнор Сигурдссон – и в этой ситуации Мешков только зафиксировал фол, но не вынес никаких санкций.

– Мешков пропустил грубейший фол на Чалове. Эпизод произошел в штрафной. Если мяч был в игре, то это пенальти. Если нет, не в игре, то карточка... Там все лицо в крови, – сказал Хусаинов. – Считаю, что и фол на Сигурдссоне – это красная карточка игроку "Сочи". Еще одна ошибка Мешкова… (Виталий Айрапетов)