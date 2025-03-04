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Семшов: «Шансы «Динамо» на борьбу за медали не уменьшаются из-за потери Тюкавина»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов считает, что шансы клуба на борьбу за медали и чемпионство в РПЛ не уменьшаются после потери нападающего Константина Тюкавина из-за травмы.

«В первую очередь это потеря для самого футболиста. Прошел все сборы, в первой же игре получил травму, лишил себя матчей и борьбы за медали. Конечно, для «Динамо» это потеря, у них остался по сути один форвард Мехди Маухуб, тут ничего не поделаешь, нужно быстрее делать операцию и восстанавливаться, чтобы вернуться еще более сильным. Это футбол, травмы неизбежны. Константину желаю не паниковать, нужно спокойно проходить реабилитацию, чтобы к следующему сезону быть в строю. Я бы не сказал, что шансы «Динамо» на чемпионство или медали уменьшаются, есть кому выйти на позиции, но сейчас придется кому-то затыкать эту дыру, но можно пробовать все варианты на тренировках.

Конечно, с Тюкавиным больше шансов, чем без него, все понимают, что он является лидером команды. Сильно точно не скажется, потому что играет не один человек, есть другие хорошие футболисты в линиях. Ведь «Локомотив» играл раньше с Алексеем Миранчуком ложной девяткой без нападающего, стал чемпионом, нужно тренерскому штабу пофантазировать», — цитирует Семшова ТАСС.

22-летний Тюкавин в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). получил травму. У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форвард перенесет операцию, восстановление займет около полугода.

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Источник: ТАСС
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Игорь Семшов
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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