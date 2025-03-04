Непомнящий разочарован, что Круговой потерял место в старте ЦСКА: «Очень сильно досадно»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал потерю места в стартовом составе армейцев защитником Данилом Круговым.

«Принимают решение тренеры. Игровая схема ЦСКА поменялась, в этой схеме не находится место Круговому. К тому же когда приобретали Кругового, то тренером еще был Владимир Федотов. Случается катавасия, когда футболист приходит в команду, где тренер его не очень и хотел. Очень сильно досадно. Круговой необходим ЦСКА. Это футболист завтрашнего дня, который развивается, должен прибавлять с каждой игрой, но сейчас остается не у дел. Я очень сожалею», — цитирует Непомнящего Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний Круговой сыграл 24 матча ЦСКА во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.