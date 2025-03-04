Юрист — о законности трансфера Вильягры: «Не считаю, что ЦСКА нарушил что-либо»

Юрист «Dvitex» Илья Зотов отреагировал на информацию о том, что трансфер полузащитника Родриго Вильягры в ЦСКА из «Ривер Плейт» незаконен.

«Я не считаю, что ЦСКА в этом случае нарушил что-либо. Авторизация, которую представил агент, дает ему право эксклюзивного представления интересов «Ривер Плейт» при осуществлении трансфера Вильягры в другой клуб.

Учитывая, что ЦСКА подписывает футболиста вне регистрационного периода, мы исходим из презумпции, что в данный момент футболист не является игроком «Ривер Плейт». Таким образом, полномочия агента по этому вопросу прекратили свое действие. Стоит отметить, что агент не может предъявлять претензии к Вильягре, так как футболист не является стороной этого соглашения», — сказал Зотов Legalbet.ru.

В минувшем сезоне Вильягра сыграл 35 матчей за «Ривер Плейт» и отметился результативной передачей.