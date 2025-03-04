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Юрист — о законности трансфера Вильягры: «Не считаю, что ЦСКА нарушил что-либо»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Юрист «Dvitex» Илья Зотов отреагировал на информацию о том, что трансфер полузащитника Родриго Вильягры в ЦСКА из «Ривер Плейт» незаконен.

«Я не считаю, что ЦСКА в этом случае нарушил что-либо. Авторизация, которую представил агент, дает ему право эксклюзивного представления интересов «Ривер Плейт» при осуществлении трансфера Вильягры в другой клуб.

Учитывая, что ЦСКА подписывает футболиста вне регистрационного периода, мы исходим из презумпции, что в данный момент футболист не является игроком «Ривер Плейт». Таким образом, полномочия агента по этому вопросу прекратили свое действие. Стоит отметить, что агент не может предъявлять претензии к Вильягре, так как футболист не является стороной этого соглашения», — сказал Зотов Legalbet.ru.

В минувшем сезоне Вильягра сыграл 35 матчей за «Ривер Плейт» и отметился результативной передачей.

Источник: Legalbet.ru
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ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
Родриго Вильягра
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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