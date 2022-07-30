Семин удивлен отсутствием одного главного тренера в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин затрудняется ответить на вопрос, в чем сила этой команды.

— В чем козырь этого «Локомотива»?

— Его сложно определить. Есть отдельные игроки, которые способны действовать ярко. Вспомните великолепный гол Марадишвилди в матче с «Ростовом». Но по каким принципам выстраивается игра? Все-таки у «Локомотива» не один тренер, а много. И футболистам сложно привыкнуть к новым требованиям, сконцентрироваться. Когда есть единоначалие, это одно. А когда его нет...

Официально главный тренер в «Локо» — Йозеф Циннбауэр, его помощники Марвин Комппер и Заур Хапов. В первых двух турах РПЛ железнодорожники набрал только два очка.