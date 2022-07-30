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Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит»

Петржела считает, что усиление состава не поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что усиление состава не поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство. 69-летний заявил, что «Зенит» в любом случае выиграет чемпионат России.

«Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт». — Но как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит». Петербуржцы на две головы выше армейцев. Подопечные Семака уже давно сыграны, все легионеры друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А у красно-синих все наоборот. Здесь даже говорить не о чем. ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России».

В четверг, 28 июля, московский клуб анонсировал четыре новых трансфера. Позже армейцы объявили о подписании контрактов с полузащитниками Виктором Мендесом из «Унион Эспаньолы» и Сашей Зделаром из «Партизана».

Ранее сообщалось, что красно-синие также подпишут соглашение с защитником «Интернасьонала» Мойзесом Барбозой.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.

Сегодня, 30 июля, сине-бело-голубые примут «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ. А завтра красно-синие в гостях сыграют с «Нижним Новгородом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-kak-by-tsska-ni-usilivalsya-im-ni-za-chto-ne-dognat-zenit/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Мойзес Барбоза
Саша Зделар
9
3
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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