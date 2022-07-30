Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что усиление состава не поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство. 69-летний заявил, что «Зенит» в любом случае выиграет чемпионат России.
«Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт». — Но как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит». Петербуржцы на две головы выше армейцев. Подопечные Семака уже давно сыграны, все легионеры друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А у красно-синих все наоборот. Здесь даже говорить не о чем. ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России».
В четверг, 28 июля, московский клуб анонсировал четыре новых трансфера. Позже армейцы объявили о подписании контрактов с полузащитниками Виктором Мендесом из «Унион Эспаньолы» и Сашей Зделаром из «Партизана».
Ранее сообщалось, что красно-синие также подпишут соглашение с защитником «Интернасьонала» Мойзесом Барбозой.
После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.
Сегодня, 30 июля, сине-бело-голубые примут «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ. А завтра красно-синие в гостях сыграют с «Нижним Новгородом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1