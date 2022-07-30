Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит»

Петржела считает, что усиление состава не поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что усиление состава не поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство. 69-летний заявил, что «Зенит» в любом случае выиграет чемпионат России.

«Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт». — Но как бы ЦСКА ни усиливался, им все равно не обыграть «Зенит». Петербуржцы на две головы выше армейцев. Подопечные Семака уже давно сыграны, все легионеры друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А у красно-синих все наоборот. Здесь даже говорить не о чем. ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России».

В четверг, 28 июля, московский клуб анонсировал четыре новых трансфера. Позже армейцы объявили о подписании контрактов с полузащитниками Виктором Мендесом из «Унион Эспаньолы» и Сашей Зделаром из «Партизана».

Ранее сообщалось, что красно-синие также подпишут соглашение с защитником «Интернасьонала» Мойзесом Барбозой.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.

Сегодня, 30 июля, сине-бело-голубые примут «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ. А завтра красно-синие в гостях сыграют с «Нижним Новгородом».