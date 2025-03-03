Семин назвал травмы Сперцяна и Тюкавина большими потерями для «Динамо» и «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о травмах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Тюкавин и Сперцян — большие потери для своих команд. Но травмы — это часть футбола, и надо быть к такому готовым. И у «Краснодара», и у «Динамо» есть хорошие замены», — сказал Семин «СЭ».

3 марта стало известно, что Тюкавин получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова».