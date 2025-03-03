В «Динамо» подтвердили разрыв крестообразной связки у Тюкавина
Нападающему «Динамо» Константину Тюкавину диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщает Telegram-канал московского клуба. Ранее «СЭ» информировал об этом.
«Костю ждет операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода», — говорится в заявлении «Динамо».
22-летний форвард получил повреждение в середине 1-го тайма матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) и покинул поле в специальном медицинском фиксаторе.
В нынешнем сезоне Тюкавин отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Источник: https://t.me/fcdynamo/29906
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|11.10
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