В «Динамо» подтвердили разрыв крестообразной связки у Тюкавина

Нападающему «Динамо» Константину Тюкавину диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщает Telegram-канал московского клуба. Ранее «СЭ» информировал об этом.

«Костю ждет операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода», — говорится в заявлении «Динамо».

22-летний форвард получил повреждение в середине 1-го тайма матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) и покинул поле в специальном медицинском фиксаторе.

В нынешнем сезоне Тюкавин отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.