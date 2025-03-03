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В «Динамо» подтвердили разрыв крестообразной связки у Тюкавина

Даниил Аршавский
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающему «Динамо» Константину Тюкавину диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщает Telegram-канал московского клуба. Ранее «СЭ» информировал об этом.

«Костю ждет операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода», — говорится в заявлении «Динамо».

22-летний форвард получил повреждение в середине 1-го тайма матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) и покинул поле в специальном медицинском фиксаторе.

В нынешнем сезоне Тюкавин отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: https://t.me/fcdynamo/29906
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Константин Тюкавин
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ФК Динамо (Москва)
травма
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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