Газзаев назвал огромной потерей для «Динамо» травму Тюкавина: «Без него клубу будет очень сложно»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Динамо» после травмы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

22-летний форвард получил повреждение в первом тайме матча с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форварду будет сделана операция, восстановление займет около полугода.

«Это огромная потеря для «Динамо». Это настоящий голеадор команды и лучший ее бомбардир, так что без него клубу будет очень сложно, особенно в атаке. Для «Динамо» поиск его замены станет очень трудной задачей», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Денис Сафронов