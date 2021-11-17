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Семак: «У Кержакова непростой путь, но достойна уважения его работа и в «Томи», и в «Нижнем Новгороде»

13:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» поделился мнением о работе главного тренера соперника Александра Кержакова.

«Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера — желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» летом 2021 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдет 19 ноября и начнется в 19:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-17-sergey-semak-komanda-vsegda-pokhozha-na-glavnogo-trenera.htm

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Сергей Разин все материалы автора

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