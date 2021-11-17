Адвокат рассказал подробности дела об избиении журналиста экс-главой фан-клуба «Спартака»

Адвокат бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова Алексей Бирюков рассказал о ходе дела.

«Он (следователь. — Прим. «СЭ») сказал, что практически завершил расследование. Вместе с тем я ему заявил порядка девяти ходатайств 28 октября. Из них он удовлетворил несколько: вызов свидетелей нашей стороны (руководителя службы безопасности «Открытие Банк Арены» и двух стюардов), также приобщил к делу характеризующие документы по Валентину.

Отказы я физически получил только вчера. Они все датированы 28 октября, но я их как адвокат получил только 15 ноября в кабинете у следователя. Следователь отвечал на мои ходатайства более двух недель, хотя по закону должен ответить в течение трех суток. Мы будем это обжаловать.

Но самое главное, что следователь отказал мне как защитнику в истребовании со стадиона «Спартака» видео с тех камер, которые реально показывают картину, что потерпевший господин Щеголев находился без аккредитации в момент инцидента и в момент следования в комнату полиции», — рассказал Бирюков.

Адвокат заявил, что нашел видео, которое показывает, что произошло на самом деле в тот вечер. Он планирует приобщить его к делу.

Коршунов избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Нападение произошло у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Коршунов нанес несколько ударов в голову, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Его уже оштрафовали на 5 тысяч рублей. Также ему на 2 года запретили посещать официальные спортивные мероприятия. Сообщалось, что ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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