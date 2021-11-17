Семак прокомментировал состояние игроков сборной России, которые вернулись в расположение «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды, которые провели матчи за сборную России.

«Нормальное состояние. Конечно, обидно. Прежде всего обидно пропускать в концовке. Но это часть профессии — бывают победы, бывают поражения. Нужно переключаться. В клубе есть свои задачи, которые нужно решать. Думаю, ребята это понимают. Приехали в нормальном состоянии.

Караваев сегодня только занимался полноценно, потому что он играл и поле очень тяжелое было — вчера проводил восстановительное занятие. Остальные сборники вчера все тренировались, поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться. Ловрен тоже, как и Караваев, провел весь матч целиком — и поле было очень тяжелое, поэтому у него был дополнительный день для восстановления», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.