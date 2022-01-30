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Семак сравнил Азмуна и Юри Алберто: «Думаю, это игроки немного разных качеств»

Главный тренер «Зенита» оценил последние трансферы команды
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал последние трансферы команды.

— К «Зениту» присоединились двое новичков — Арсен Адамов и Юри Алберто. Прокомментируйте, пожалуйста, эти два трансфера.

— Оба — молодые игроки, у которых есть очень хорошие качества. Постараемся со своей стороны, чтобы они как можно быстрее влились и в коллектив, и в командную игру. Понятно, что будет непросто, но мы все будем помогать. Надеемся, в самое ближайшее время они смогут адаптироваться, почувствовать себя комфортно и приносить пользу нашей команде.

— Корректно ли утверждение, что Алберто — полноценная замена Азмуну? Или это разные футболисты?

— Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Что касается других качеств, то в чем-то кто-то лучше, в чем-то у кого-то есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист. Юри — молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно. Мы со своей стороны постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде.

— Можете ли вы раскрыть секрет, долго ли «Зенит» вел Алберто и какие качества вас привлекли в нем?

— Года два рассматривали и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был, — его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

— Какие конкретные качества отметили бы у Юри Алберто?

— Прежде всего — нацеленность на ворота и хороший удар, хорошие открывания. Может спокойно принимать мяч между линиями. Самое важное, что умеет хорошо завершать атаки. Будем работать, чтобы как можно быстрее вписать его в игру нашей команды.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 1
Экваториальная Гвинея 0
Перерыв

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Арсен Адамов
Сергей Семак
Сердар Азмун
ФК Зенит
Юри Алберто
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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