Семак сравнил Азмуна и Юри Алберто: «Думаю, это игроки немного разных качеств»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал последние трансферы команды.

— К «Зениту» присоединились двое новичков — Арсен Адамов и Юри Алберто. Прокомментируйте, пожалуйста, эти два трансфера.

— Оба — молодые игроки, у которых есть очень хорошие качества. Постараемся со своей стороны, чтобы они как можно быстрее влились и в коллектив, и в командную игру. Понятно, что будет непросто, но мы все будем помогать. Надеемся, в самое ближайшее время они смогут адаптироваться, почувствовать себя комфортно и приносить пользу нашей команде.

— Корректно ли утверждение, что Алберто — полноценная замена Азмуну? Или это разные футболисты?

— Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Что касается других качеств, то в чем-то кто-то лучше, в чем-то у кого-то есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист. Юри — молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно. Мы со своей стороны постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде.

— Можете ли вы раскрыть секрет, долго ли «Зенит» вел Алберто и какие качества вас привлекли в нем?

— Года два рассматривали и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был, — его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

— Какие конкретные качества отметили бы у Юри Алберто?

— Прежде всего — нацеленность на ворота и хороший удар, хорошие открывания. Может спокойно принимать мяч между линиями. Самое важное, что умеет хорошо завершать атаки. Будем работать, чтобы как можно быстрее вписать его в игру нашей команды.