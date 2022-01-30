Семак рассказал о подготовке к матчу против «Бетиса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие задачи стоят перед командой на втором сборе.

— Самая важная задача — сбалансировать состав. Для тех, кто практически не тренировался, набрать нормальную форму. Будем смотреть, кто как будет набирать, и в зависимости от состояния игроков будем планировать состав на нашу первую официальную игру, — цитирует Семака сайт «Зенита».

— Ближайший официальный матч «Зениту» предстоит провести 17 февраля против «Бетиса», который базируется не так далеко от Лагуша. Планируете ли вы вместе с тренерским штабом посетить один из домашних матчей соперника?

— Да, мы прорабатываем возможность. Посмотрим по нашим матчам, которые будем проводить в Португалии. Если предоставится возможность, то поедем, посмотрим.

«Зенит» примет «Бетис» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 17 февраля, ответная игра состоится 24 февраля в Испании.