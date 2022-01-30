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Сегодня, 22:15

Семак рассказал о подготовке к матчу против «Бетиса»

Семак рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против «Бетиса»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие задачи стоят перед командой на втором сборе.

— Самая важная задача — сбалансировать состав. Для тех, кто практически не тренировался, набрать нормальную форму. Будем смотреть, кто как будет набирать, и в зависимости от состояния игроков будем планировать состав на нашу первую официальную игру, — цитирует Семака сайт «Зенита».

— Ближайший официальный матч «Зениту» предстоит провести 17 февраля против «Бетиса», который базируется не так далеко от Лагуша. Планируете ли вы вместе с тренерским штабом посетить один из домашних матчей соперника?

— Да, мы прорабатываем возможность. Посмотрим по нашим матчам, которые будем проводить в Португалии. Если предоставится возможность, то поедем, посмотрим.

«Зенит» примет «Бетис» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 17 февраля, ответная игра состоится 24 февраля в Испании.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-30-sergey-semak-alberto-usilit-i-raznoobrazit-igru-nashey-komandy.htm

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 1
Экваториальная Гвинея 0
Перерыв

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Сергей Семак
ФК Бетис
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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