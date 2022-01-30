Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:09

Юри Алберто: «Мой кумир — Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, под каким номером хотел бы выступать в российском клубе.

— С вашим приходом бразильская диаспора в «Зените» увеличилась до пяти человек. Наводили ли вы справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом?

— Нет, но они меня очень тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет мне быстро адаптироваться. Большое им спасибо!

— Что вы можете рассказать болельщикам о себе? Что вы за футболист?

— Я молодой футболист, мне двадцать лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

— Вы провели две полноценные тренировки с «Зенитом». Как ощущения?

— Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда — я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.

— Знаете ли вы, под каким номером будете выступать?

— В «Интернасьонале» я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-30-yuri-alberto-mne-dvadtsat-let-i-ya-strastno-lyublyu-pobezhdat.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 1
Экваториальная Гвинея 0
Перерыв

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
ФК Зенит
Юри Алберто
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, трансферы, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
В Италии сообщили, что ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Сампдории»
Осинькин прокомментировал переход Игнатьева в «Крылья Советов»
Семак сравнил Азмуна и Юри Алберто: «Думаю, это игроки немного разных качеств»
Юри Алберто — о переходе в «Зенит»: «Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе»
Агент Рассказова отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Урал»
Спортивный директор «Байера» дал оценку трансферу Азмуна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юри Алберто — о переходе в «Зенит»: «Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе»

Семак сравнил Азмуна и Юри Алберто: «Думаю, это игроки немного разных качеств»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости