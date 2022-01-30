Юри Алберто: «Мой кумир — Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, под каким номером хотел бы выступать в российском клубе.

— С вашим приходом бразильская диаспора в «Зените» увеличилась до пяти человек. Наводили ли вы справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом?

— Нет, но они меня очень тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет мне быстро адаптироваться. Большое им спасибо!

— Что вы можете рассказать болельщикам о себе? Что вы за футболист?

— Я молодой футболист, мне двадцать лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

— Вы провели две полноценные тренировки с «Зенитом». Как ощущения?

— Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда — я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.

— Знаете ли вы, под каким номером будете выступать?

— В «Интернасьонале» я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.