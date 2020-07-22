Семак считает, что сейчас расширить РПЛ будет сложно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 30-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:1) прокомментировал возможность сохранения «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в числе участников нового сезона. В таком случае чемпионат придется экстренно расширить до 18 клубов.

— Вы не раз высказывали мнение по поводу расширения РПЛ. На фоне появляющейся информации о желании сохранить «Крылья» и «Оренбург», изменилось ли ваше мнение? — спросили Семака после матча.

— К большому сожалению, сейчас очень плотный календарь. Чемпионат России сдвинулся практически на месяц. Обычно мы начинаем в середине июля, сейчас он стартует в августе. Та плотность календаря, несмотря на реформу Кубка России, подразумевает, что не так много будет свободных дат. Очень сложно будет найти, куда поставить четыре дополнительные игры. Если будут команды, хорошая инфраструктура, стадионы — почему нет, но именно в этом сезоне, на мой взгляд, сложновато.

— Можно ли назвать отрезок чемпионата после оформления титула началом подготовки к следующему сезону?

— Нет, конечно. Сезон закончился сегодня в чемпионате России, но нас ждет еще финал Кубка. После него дадим возможность несколько дней отдохнуть, а дальше начнем готовиться к следующему сезону. (Артем Агапов)