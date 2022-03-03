Семак рассказал о том, как Ракицкий покинул «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над КАМАЗом (6:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал о том, как защитник Ярослав Ракицкий покинул команду.

— Клуб покинул Ярослав Ракицкий. Когда он вам сообщил, что хочет уйти? Как вы отреагировали? В целом, как вы оцените его три года в «Зените»?

— Он попросил несколько дней для решения своих вопросов. В среду он встречался с нашим руководством, они достигли договоренности о расторжении контракта. Ярослав влюбил в себя болельщиков команды. Мы слышали, как они скандировали его имя. И тренерский штаб, и болельщики благодарны Ярославу за эти годы. Он выглядел прекрасно, помог добиваться тех результатов, которых мы смогли добиться все вместе. Роль Ярослава была очень большой.

«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка пройдет в пятницу, 4 марта.