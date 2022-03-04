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Паршивлюк: «На первой тренировке понял: Захарян — самый талантливый, кого я когда-либо встречал»

Защитник «Динамо» Паршивлюк назвал Захаряна самым талантливым футболистом, кого когда-либо встречал
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Арсен Захарян и Сергей Паршивлюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» назвал одноклубника Арсена Захаряна самым талантливым игроком, которого когда-либо встречал.

— Ты сказал, что следил за прогрессом Захаряна. Арсен входит ли он в топ-3 самых талантливых футболистов, с которыми ты играл?

— Он в топ-1. Причем с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Еще подумал: ведь я же был в академии «Спартака», которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов — но таких, как Заха, я реально никогда не встречал.

— Когда его каждую неделю отправляют то в «Боруссию», то в «Реал», ты не боишься, что он словит «звездняк»?

— Честно, боюсь. Поэтому в команде его постоянно подкалываем на эту тему и говорим: меньше читай [трансферные слухи], надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс, Арсен сам должен понимать, что в тех же «Дортмундах» и «Реалах» таких как он, возможно, не один и не два. Например, в «Боруссии» есть Джуд Беллингем — он младше Захаряна, но второй год играет в Лиге чемпионов, вызывается в сборную Англии и является самым молодым участником финальной стадии Евро. На его фоне кажется: Беллингем уже там, а Заха пока здесь.

В то же время я согласен с Андреем Викторовичем [Ворониным] в том, что Арсену еще есть что доказывать в России. А Европа от него никуда не денется.

В текущем сезоне 18-летний Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

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Арсен Захарян
Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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