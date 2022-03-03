Семак: «Никаких разговоров о том, что Ловрен хотел бы уйти я не слышал. Это все неправда»

Семак заявил, что не слышал разговоров о том, что Ловрен хотел бы уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи, что Деян Ловрен не в России и хочет покинуть клуб.

— Возникли слухи, что Деян Ловрен не в России и якобы не хочет возвращаться. Где сейчас Ловрен? Если он не в России, то когда вернется? Обращался ли он в клуб на тему возможного ухода?

— Нет, мы с ним на связи. Но ввиду того, что он не может проводить беговую работу и работал в группе на поле, мы предоставляем ему возможность восстанавливаться у себя. На сегодняшний день никаких разговоров о том, что он хотел бы уйти я не слышал. Это все неправда.

Сегодня, 3 марта, «Зенит» обыграл «КАМАЗ» со счетом 6:0 и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России.