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Сегодня, 22:41

Семак: «Никаких разговоров о том, что Ловрен хотел бы уйти я не слышал. Это все неправда»

Семак заявил, что не слышал разговоров о том, что Ловрен хотел бы уйти из «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи, что Деян Ловрен не в России и хочет покинуть клуб.

— Возникли слухи, что Деян Ловрен не в России и якобы не хочет возвращаться. Где сейчас Ловрен? Если он не в России, то когда вернется? Обращался ли он в клуб на тему возможного ухода?

— Нет, мы с ним на связи. Но ввиду того, что он не может проводить беговую работу и работал в группе на поле, мы предоставляем ему возможность восстанавливаться у себя. На сегодняшний день никаких разговоров о том, что он хотел бы уйти я не слышал. Это все неправда.

Сегодня, 3 марта, «Зенит» обыграл «КАМАЗ» со счетом 6:0 и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
КАМАЗ
Голы
Мостовой, 17 (1:0), Юри Алберту, 26 (2:0), Ерохин, 37 (3:0), Юри Алберту, 45 (4:0), Мостовой, 48 (5:0), Дзюба, 85 (6:0)
Зенит
Кержаков Чистяков (Дуглас Сантос, 72) Круговой (Барриос, 72) Адамов Алип Мостовой Сутормин (Караваев, 60) Ерохин (Малком, 72) Оздоев Юри Алберту (Дзюба, 60) Сергеев
КАМАЗ
Мамин Куликов (Морозов, 46) Потапов Аюкин Садыков Свежов (Калугин, 74) Смирнов (Игнатенко, 46) Янушковский (Акоста, 74) Замалиев Воронин Кириллов (Пальцев, 46)
Предупреждения
Потапов 30’, Аюкин 76’
Судьи
Фролов (Москва) Сафьян (Москва) Елеференко (Москва)
ВАР
Сухой (Люберцы) Шаламберидзе (Москва)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Деян Ловрен
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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