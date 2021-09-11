Ерохин о победе «Зенита» над «Ахматом»: «Важные три очка в преддверии старта Лиги чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, признанный лучшим игроком матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) прокомментировал победу над грозненцами.

«Игра так складывалась, что пришлось поучаствовать на нескольких позициях. Больших проблем не возникло, потому что понимаю, как действовать на той или иной позиции. Самое главное, что победили, после сборной всегда непростые матчи. Это важные три очка, тем более, в преддверии старта Лиги чемпионов. Второй тайм, наверное, начали не очень правильно, потом вкатились в игру, поймали ритм и продолжили атаковать. В Лондоне с «Челси» просто не будет, но сейчас все мысли только о подготовке, потому что игра уже скоро. Главное — восстановиться. Будем прикладывать все усилия, чтобы хорошо сыграть», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ерохин.

Следующий матч «Зенит» проведет 14 сентября на выезде против «Челси» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 (мск).