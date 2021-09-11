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Ерохин о победе «Зенита» над «Ахматом»: «Важные три очка в преддверии старта Лиги чемпионов»

18:40
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, признанный лучшим игроком матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) прокомментировал победу над грозненцами.

«Игра так складывалась, что пришлось поучаствовать на нескольких позициях. Больших проблем не возникло, потому что понимаю, как действовать на той или иной позиции. Самое главное, что победили, после сборной всегда непростые матчи. Это важные три очка, тем более, в преддверии старта Лиги чемпионов. Второй тайм, наверное, начали не очень правильно, потом вкатились в игру, поймали ритм и продолжили атаковать. В Лондоне с «Челси» просто не будет, но сейчас все мысли только о подготовке, потому что игра уже скоро. Главное — восстановиться. Будем прикладывать все усилия, чтобы хорошо сыграть», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ерохин.

Следующий матч «Зенит» проведет 14 сентября на выезде против «Челси» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Зенит — Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

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Иван Торопцев все материалы автора

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