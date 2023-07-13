Семак — о ситуации с Венделом: «Не знаю, насколько мы его отпустили»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции рассказал, кто из футболистов может пропустить матч OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА. Также специалист высказался о ситуации с полузащитником Венделом, который не вернулся в расположение команды.
— Под вопросом только участие в матче Клаудиньо — из тех, кто в обойме. На сколько он выбыл, посмотрим. Шанс сыграть с ЦСКА есть.
— Зачем «Зениту» нужен Марио? Когда можно будет вернуться к этому вопросу?
— Откуда я знаю? Я пока не знаю. Как будет пища, тогда будем говорить, а пока добавить нечего.
— Изменилась ли ситуация по Венделу?
— По Венделу ситуация не изменилась. Я не подписывал контракт и тонкостей не знаю, на сколько мы его отпустили. По мне, каждый игрок должен профессионально выполнять свои обязанности.
Ранее журналист Хорхе Никола на своем YouTube-канале сообщил, что у 25-летнего бразильца напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.
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|Зенит
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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