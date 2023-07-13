Гендиректор «Пари НН» Измайлов прокомментировал уход из команды Глушакова
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что клуб расстался с полузащитником Денисом Глушаковым на хорошей ноте.
«Предлагали ли в «Пари НН» новый контракт Денису Глушакову? Не обсуждали ни с его, ни с нашей стороны. Ни он, ни мы не были заинтересованы в продолжении сотрудничества. Разошлись с хорошими отношениями, все по-товарищески, пожали руки», — цитирует Измайлова ТАСС.
Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах. 19 июня он покинул команду.
Источник: https://tass.ru/sport/18264183
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