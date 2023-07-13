Источник: «Фламенго» может подписать Вендела из-за напряженных отношений полузащитника с «Зенитом»
«Фламенго» может вернуться к идее подписания полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает журналист Хорхе Никола на своем YouTube-канале.
По данным источника, у 25-летнего бразильца напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых. Это может упростить переговоры бразильскому клубу по переходу футболиста.
Сообщается, что «Фламенго» готов рассмотреть аренду полузащитника без права выкупа. В бразильском клубе будут наблюдать за ситуацией Вендела в «Зените» и в нужный момент могут начать переговоры. Ранее появлялась информация, что «Фламенго» отпугнула цена, которую «Зенит» просит за Вендела.
В сезоне-2022/23 бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Вендел выступает за команду с октября 2020 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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