Дуглас Сантос — о возможном гражданстве России: «Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время пресс-конференции высказался на тему возможного получения российского паспорта.

— Вам предлагали оформить паспорт РФ?

— Уже несколько месяцев у Клаудиньо и Малкома есть паспорта, и мы рады этому — клуб сможет рассчитывать на других иностранцев. Я тут уже четыре года и даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. «Зенит» — мой дом!

Дуглас Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. В феврале 2023-го Малком и еще один игрок сине-бело-голубых — Клаудиньо получили российское гражданство.