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«Сегодня вся команда — молодцы, а не только я». Кутепов — о матче «Спартака» с «Рубином»

20:10
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов подвел итог матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

— Ситуация сначала складывалась очень хорошо для нас, — сказал Кутепов. — Во втором тайме мы подсели, потом — удаление. Концовку играли на морально-волевых качествах. Ребята — молодцы, выиграли.

— Маслов переживает?

— Да нормально все с Масловым. Он — боец, с ним ничего не будет. Это нормальное явление, он сам все осмыслит. Много времени у него это не займет.

— Как оцените свою игру сегодня? Ещенко сказал: «Молодец!»

— Я не слышал. Сегодня вся команда — молодцы, а не только я. Выстояли вдесятером на таком тяжелом поле. Плюс соперник в концовке поддавливал, поэтому это общекомандная заслуга — не только моя.

— Вам комфортно было играть в центре обороны или удобнее правого центрального защитника?

— Честно, для меня это не имеет значения. Я уже об этом говорил когда-то. Мне все равно — справа, слева, в центре — неважно вообще.

— Почему «Спартак» во втором тайме немножечко подсел?

— Наверное, ребята уже подустали немножко. Все-таки много игр. Плюс моральный аспект после поражения от ЦСКА. Нам хочется реабилитироваться и мы начинаем это делать. Надеюсь, что дальше больше и лучше. (Артем Калинин)

Рубин — Спартак

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