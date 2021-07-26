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Вратарь «Спартака» Селихов приступил к беговой работе

16:45
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

27-летний футболист приступил к беговой работе на футбольном поле после сложного перелома пальца руки. Из-за травмы вратарь вынужден пропустить три месяца.

Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой вратарь становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1419649434116411398

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