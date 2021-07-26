Вратарь «Спартака» Селихов приступил к беговой работе

Голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

27-летний футболист приступил к беговой работе на футбольном поле после сложного перелома пальца руки. Из-за травмы вратарь вынужден пропустить три месяца.

Александр Селихов продолжает восстановление после недавней травмы. Сегодня он приступил к беговой работе на поле ?



Рады видеть, Саша! ??? pic.twitter.com/oWz49KdkT9 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 26, 2021

Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой вратарь становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.