«Зенит» показал трогательное прощание Дриусси с болельщиками и клубом

Форвард «Себастьян Дриусси, который в понедельник покинул «Зенит», обратился к болельщикам, партнерам по бывшей команде и работникам российского клуба.

«Всем привет, спасибо большое! (сказал эту фразу на русском). Дорогой «Зенит» и его болельщики! Во-первых, огромное спасибо вам за эти 4 года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург — потрясающий город, а «Зенит» — фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов. И они не только классные игроки, но и замечательные люди. Спасибо за вашу любовь! Вы и Петербург навсегда останетесь в моем сердце. И не только из-за футбола. Но еще и потому, что именно здесь я узнал, каково это — стать отцом. Здесь родилась моя дочь, и это незабываемое чувство.

И наконец спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь. Всегда были рядом и приходили на помощь. Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь. Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что год для клуба будет очень успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю!" - сказал Дриусси на видео YouTube-канала «Зенита».

В составе «Зенита» 25-летний Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга аргентинский футболист трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.