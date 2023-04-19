КДК РФС оштрафовал «Ростов» и «Зенит» на 20 тысяч рублей за поздний выход из раздевалок

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ростов» и «Зенит» (0:0) оштрафованы за поздний выход из раздевалок перед началом матча 23-го тура РПЛ.

«Футболисты обеих команд с задержкой на две минуты вышли из раздевалки перед началом матча, оба клуба оштрафованы на 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 55 очков в 23 матчах. «Ростов» идет на второй строчке (46).