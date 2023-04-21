Стрепетов высказался о шансах «Динамо» на бронзу в РПЛ

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о шансах «Динамо» на бронзу в РПЛ.

«Динамо» начало выигрывать не везде по игре, где-то удача и везение сопутствовали, но у них есть хорошие шансы зацепиться за уходящий «бронзовый» поезд. ЦСКА и «Спартак», например, еще играют между собой. И в случае победы над «Зенитом» у «Динамо» появится шанс, сложится такой «московский треугольник» плюс «Ростов», которые будут бороться за второе и третье место. Плюс у «Динамо» 100-летний юбилей, им захочется преподнести болельщикам подарок», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Динамо» сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» завтра, 22 апреля, начало матча — 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.