Овечкин не сыграет с «Филадельфией», россиянин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона» подряд
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в предсезонном матче с «Филадельфией», сообщила пресс-служба «Кэпиталз».
41-летний форвард ранее не принял участия в игре с «Бостоном» (2:3 Б).
В заявку на матч с «Филадельфией» попали Иван Мирошниченко, Джонни Бродзински, Джош Данн, Богдан Тринеев, Дилан Макилрат, Джастин Холл и Джейкоб Макдональд, которые ранее сыграли с «Бостоном».
Также в заявку вошли Дилан Строум и Райан Леонард, с которыми Овечкин выходил в одном звене с начала тренировочного лагеря 17 сентября.
Согласно договору между НХЛ и профсоюзом хоккеистов, хоккеисты, которые провели в лиге 100 и более матчей в регулярных чемпионатах, могут сыграть не более чем в двух предсезонных встречах из четырех.
«Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» в ночь с 21 на 22 сентября.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
|- : -