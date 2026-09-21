Овечкин не сыграет с «Филадельфией», россиянин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона» подряд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в предсезонном матче с «Филадельфией», сообщила пресс-служба «Кэпиталз».

41-летний форвард ранее не принял участия в игре с «Бостоном» (2:3 Б).

В заявку на матч с «Филадельфией» попали Иван Мирошниченко, Джонни Бродзински, Джош Данн, Богдан Тринеев, Дилан Макилрат, Джастин Холл и Джейкоб Макдональд, которые ранее сыграли с «Бостоном».

Также в заявку вошли Дилан Строум и Райан Леонард, с которыми Овечкин выходил в одном звене с начала тренировочного лагеря 17 сентября.

Согласно договору между НХЛ и профсоюзом хоккеистов, хоккеисты, которые провели в лиге 100 и более матчей в регулярных чемпионатах, могут сыграть не более чем в двух предсезонных встречах из четырех.

«Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» в ночь с 21 на 22 сентября.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max