Камоцци рассказал об интересе к Сперцяну в Италии

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нем. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождемся лета», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.