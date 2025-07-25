Самошников восстановился от травмы и отправился с «Локомотивом» в Краснодар

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, в разговоре с «СЭ» сообщил, что футболист восстановился от травмы.

«Илья восстановился от травмы и поехал в командой в «Краснодар». Он полноценно тренируется», — сказал Бабырь «СЭ».

В мае 2025-го футболист получил повреждение костей голеностопного сустава и выбыл до конца сезона.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет в субботу, 26 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.