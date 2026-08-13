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13 августа, 19:11

«Спартак» из Нальчика отыгрался со счета 0:3 и в серии пенальти выбил «Аланию» из Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Алания»

Нальчикский «Спартак» дома одержал волевую победу над «Аланией» в матче 2-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти 4:2).

Счет на 7-й минуте открыл Заурбек Рамонов. «Спартак» мог отыграться на 26-й минуте, но Алихан Малкандуев не реализовал пенальти.

На 34-й минуте Махач Абдулхамидов удвоил преимущество гостей, а спустя две минуты оформил дубль и довел счет до разгромного.

На 87-й минуте Хаким Кадыкоев сократил отставание хозяев счете. Спустя шесть минут второй гол нальчан забил Амирхан Силяев. На 90+5-й минуте Тамерлан Гирзишев принес «Спартаку» ничью в основное время.

В следующем раунде пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет против астраханского «Волгаря».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; (Нальчик).Невероятный камбэк в Кубке России: «Спартак» из Нальчика проигрывал 0:3 к 87-й минуте, но прошел дальше
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
13 августа, 17:00. Спартак (Нальчик)
Спартак Нч
3:3
Алания
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Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Спартак (Нальчик)
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