Геркус о Сергееве: «Ну, что он сейчас показывает? Ничего. Это не игрок топ-3 клубов РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» высказался о трансфере Ивана Сергеева в «Динамо».

«Ну, что сейчас показывает Сергеев? Ничего. Это не игрок топ-3 клубов РПЛ. Это не решающий футболист. Причем это полезный игрок, у него есть свое амплуа и клубы, которым он может помочь. Тот же «Спартак», если декларирует борьбу за чемпионство, то Сергеев — это не тот игрок, который нужен. Иван был в чемпионском «Зените», но он был там не системообразующим футболистом, а скорее игроком обоймы», — сказал Геркус «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.