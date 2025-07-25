Геркус — о «Торпедо»: «По-человечески, я расстроен»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал исключение московского клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«По-человечески, я расстроен. Такое случается, радоваться здесь нечему», — сказал Геркус «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).