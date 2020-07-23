Рыжиков покинул «Крылья Советов» в связи с окончанием контракта

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков провел заключительную тренировку с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

— Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды, — говорится в сообщении. — Сергей покидает «Крылья» в связи с окончанием срока контракта. За нашу команду Сергей Рыжиков сыграл 43 игры, из них 12 матчей отыграл на ноль.

Команда соберется 26 июля в Москве, где пройдет медосмотр и начнет подготовку к новому сезону.