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Рыжиков покинул «Крылья Советов» в связи с окончанием контракта

12:29
Сергей Рыжиков (в центре). Фото ФК «Крылья Советов»
Сергей Рыжиков (в центре). Фото ФК «Крылья Советов»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков провел заключительную тренировку с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

— Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды, — говорится в сообщении. — Сергей покидает «Крылья» в связи с окончанием срока контракта. За нашу команду Сергей Рыжиков сыграл 43 игры, из них 12 матчей отыграл на ноль.

Команда соберется 26 июля в Москве, где пройдет медосмотр и начнет подготовку к новому сезону.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18167

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