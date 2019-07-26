Рыбус объяснил, почему польских футболистов в РПЛ становится все больше

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус в интервью "СЭ" рассказал, почему каждым годом польских футболистов в российской премьер-лиге становится все больше. Он также дал совет полякам, которые поедут в Россию.

– С каждым годом польских футболистов в российской премьер-лиге становится все больше.

– Да, если раньше наши игроки охотно ехали в Италию, то сейчас многие выбирают Россию. Возможно, этому поспособствовали и мы с Крыховяком. Во всех интервью отмечаем высокий уровень российского футбола, где благодаря чемпионату мира появились новые стадионы. Относятся к нам здесь замечательно, никаких проблем. Вот ребята и решили повторить наш путь.

– Вас тут целая колония.

– Уже восемь человек! Мы с Крыховяком в "Локомотиве", Вилюш – в "Ростове", Дамян Шиманьски и Михаляк – в "Ахмате", Себастьян Шиманьски – в "Динамо", Аугустыняк и Кухарчик – в "Урале".

– Вас, Крыховяка и Вилюша знаем прекрасно. Расскажите, чего ждать от остальных.

– Себастьян Шиманьски – большой талант, в "Легии" считался восходящей звездой. Техничный, хорошая левая нога. На чемпионат мира-2018 не попал, но вошел в расширенный состав, тренировался с нами до последнего. Знаю, уже тогда к нему проявлял интерес ЦСКА.

– В "Динамо" мальчишка пока не впечатляет.

– Не спешите с выводами. Себастьяну всего 20 лет, новая страна, живет один… Конечно, какое-то время уйдет на адаптацию. Но когда освоится, проявит себя во всей красе и докажет, что "Динамо" с покупкой не ошиблось. У нас, кстати, общий агент. Когда летом пересеклись в сборной, Себастьян рассказал, что есть вариант с "Динамо". И уже через несколько дней подписал контракт.

– Теперь о Шиманьски из "Ахмата".

– Типичный опорный полузащитник. Цепкий, выносливый. В сборную вызывается регулярно, но на поле появляется редко. На этой позиции у него серьезные конкуренты. Михаляк – игрок молодежной сборной, крайний хавбек. В деле его еще не видел, но от знакомых слышал, что скорость у парня фантастическая.

– Осталось обсудить ребят из "Урала".

– Аугустыняка вообще не знаю. А вот с Кухарчиком успел поиграть пару лет в "Легии", пока в 2012-м не уехал в "Терек". Для варшавского клуба Михал – фигура легендарная, завоевал там кучу трофеев. Универсал, может выйти и в нападении, и на любом фланге полузащиты. Скоростной, с мощным ударом. Для "Урала" это стопроцентное усиление.

– Два совета поляку, который едет играть в Россию.

– Во-первых, нужно поскорее выучить язык. Это несложно, русский похож на польский. Я, например, очень быстро заговорил. Во-вторых, когда приходишь в новую команду, не надо стесняться, робеть, отмалчиваться. Наоборот – со всеми иди на контакт, спрашивай, если что-то непонятно. И уже через месяц-другой почувствуешь себя своим.

– К чему в России вам было сложнее всего привыкнуть?

– То, что в Грозном даже в жару нельзя было ходить по улице в шортах. Но это мелочи. В остальном – никаких проблем. Все-таки у поляков и русских схожий менталитет. (Александр Кружков)

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