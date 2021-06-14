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Руй Витория: «Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами «Спартака»

00:24
Руй Витория. Фото Instagram
Руй Витория. Фото Instagram
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прибыл в Россию. 51-летний португалец прилетел в Москву.

«Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом. Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», — приводит слова португальского специалиста Twitter «Спартака».

Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая

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