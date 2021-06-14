Руй Витория: «Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прибыл в Россию. 51-летний португалец прилетел в Москву.

«Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом. Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», — приводит слова португальского специалиста Twitter «Спартака».

Руй Витория прилетел в Москву и уже дал интервью в качестве нашего тренера ??



Полная версия ролика — утром на нашем ютуб-канале! ? pic.twitter.com/1Nj7mSkkpb — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 13, 2021

Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая