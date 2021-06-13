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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву

20:59
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters
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В Москву прибыл главный тренер «Спартака» Руй Витория, сообщает официальный Twitter красно-белых 13 июня. Он сфотографировался в клубном шарфе.

«Руй Витория прилетел в Москву! Добро пожаловать!», — говорится в сообщении.

Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая

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