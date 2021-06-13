Главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву
20:59
В Москву прибыл главный тренер «Спартака» Руй Витория, сообщает официальный Twitter красно-белых 13 июня. Он сфотографировался в клубном шарфе.
Руй Витория прилетел в Москву! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 13, 2021
Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/CffsIIjnqL
«Руй Витория прилетел в Москву! Добро пожаловать!», — говорится в сообщении.
Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая
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