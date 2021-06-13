Главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву

В Москву прибыл главный тренер «Спартака» Руй Витория, сообщает официальный Twitter красно-белых 13 июня. Он сфотографировался в клубном шарфе.

Руй Витория прилетел в Москву! ??



Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/CffsIIjnqL — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 13, 2021

«Руй Витория прилетел в Москву! Добро пожаловать!», — говорится в сообщении.

Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая