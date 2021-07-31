Руй Витория отказался отвечать на вопрос об игре Пиняева
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча второго тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) не захотел оценивать игру 16-летнего полузащитника соперников Сергея Пиняева.
«Хотел бы прежде всего поблагодарить нашего соперника, — цитирует Виторию официальный сайт «Крыльев» 30 июля. — Своей игрой они усложнили нам жизнь, сделали эту победу особенно ценные. Но я предпочитаю комментировать игру только своих ребят, для меня они будут всегда лучшими».
Пиняев в этой игре дебютировал в российской премьер-лиге. Футболист подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения рассчитан на три года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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