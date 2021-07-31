Осинькин оценил игру «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями после матча второго тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).
«Мы настраивались на этот матч очень хорошо, — цитирует специалиста официальный сайт «Крыльев». — По самоотдаче ребят, по тому, как мы выдержали всю игру в плане плотности, в плане организации оборонительных действий, у меня мало претензий. Конечно, создавались моменты у наших ворот, но мы играли с возможностями самим выходить в атаку. Таких эпизодов было достаточно много.
Понимаю, что мы играли с очень сильной командой, которая именно сейчас находится в очень хорошей форме. И вся предсезонная подготовка, и предыдущий матч с «Рубином» это показал. Но нам нужны очки, поэтому, конечно, мы расстроены. Особенно, когда гол пропускаешь с помощью ВАР, всегда это не очень хорошо принимается. Пока сложилось не в нашу пользу».
Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.
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