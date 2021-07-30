Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА
Как стало известно «СЭ» и Eurostavka, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА.
Технический директор «железнодорожников» Томас Цорн провел беседу с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым по 25-летнему футболисту. При этом ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев готов был выложить 10 миллионов евро за Миранчука.
Футболист провел за «Локомотив» 137 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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