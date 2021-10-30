Руководство и футболисты «Спартака» провели встречу с фанатами клуба после разгрома от «Зенита»
Руководство и футболисты «Спартака» встретились с фанатами команды после разгромного поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Metaratings.
По информации источника, встреча прошла в пятницу, 29 октября в здании «Открытие Банк Арены», на ней присутствовал ряд игроков красно-белых, включая капитана Георгия Джикию, главный тренер Руй Витория и генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Сообщается, что Мележиков выступил перед собравшимися, объяснил причины провала и отметил, что клуб попытается изменить ситуацию. После этого с речью выступил Георгий Джикия. Отмечается, что болельщики высказывали свои претензии, нередко переходя на грубые и нецензурные выражения. Встреча закончилась поздно вечером.
«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 12 матчах. Сегодня, 30 октября красно-белые на своем поле сыграют с «Ростовом» в 13-м туре чемпионата России, начало встречи — в 16.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/vstrecha-spartaka-s-fanatami-zavershilas-pozdno-vecherom-gendirektor-poyasnil-prichiny-provala-vystu-1100186/
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