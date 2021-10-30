«Рубин» — ЦСКА: Кварацхелия, Чалов и Заболотный начнут матч с первых минут
Стали известны составы «Рубина» и ЦСКА на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Янович, Исмагилов, Уремович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Щенников, Фукс, Дзагоев, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Яковлев.
Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 14:00 мск.
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