В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы дважды обыграли армейцев (2:1 и 1:0). В последний раз ЦСКА побеждал «Рубин» в августе 2019 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а казанцы идут на девятой строчке, отставая от соперника на семь баллов.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.