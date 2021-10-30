«Рубин» — ЦСКА: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча
В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне казанцы дважды обыграли армейцев (2:1 и 1:0). В последний раз ЦСКА побеждал «Рубин» в августе 2019 года.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а казанцы идут на девятой строчке, отставая от соперника на семь баллов.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Рубин» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.
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