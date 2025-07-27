«Рубин» — «Зенит»: гости выигрывают после первого тайма

«Зенит» после первого тайма в гостях обыгрывает «Рубин» в матче 2-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 11-й минуте с пенальти открыл Андрей Мостовой. На 36-й минуте Мостовой отметился голевой передачей на Матео Кассьерру, который удвоил преимущество сине-бело-голубых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.