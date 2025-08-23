«Спартак» обыграл «Рубин» и одержал вторую победу в этом сезоне РПЛ

«Спартак» на выезде победил «Рубин» в матче 6-го тура чемпионата России-2025/26 — 2:0. Игра прошла на «Ак Барс Арене».

Оба гола красно-белых были забиты во втором тайме. Отличились Пабло Солари и Кристофер Мартинс.

«Спартак» одержал вторую победу в этом сезоне РПЛ и с 8 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 10 очками находится на четвертом месте.

В 7-м туре РПЛ красно-белые 30 августа примут «Сочи», а казанцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».